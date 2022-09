Locuitorii din orașul Balaklia, un orășel din regiunea Harkov eliberat ieri de forțele ucrainene, au întâmpinat cu bucurie armata eliberatoare ucraineană, informează Digi24.

Un clip postat pe twitter de jurnalista ucraineană Nataliya Gumenyuk arată bărbați și femei ieșind dintr-o clădire pentru a îmbrățișa soldații când ajung. Unii dintre oameni pot fi văzuți că plâng.

Ladies greet 🇺🇦 soldiers in liberated Balakliya after 6 months of 🇷🇺 occupation. “Boys, we have some pancakes left, would you like?” “A bit later, please, better still hide, shelling is still possible”. I can watch endlessly pic.twitter.com/n6XVRI8YfX — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) September 8, 2022

Un alt video arată două femei care îmbrățișează soldații adunați în fața unei clădiri.

Bittersweet to watch the videos of residents' reactions to the Ukrainian soldiers liberating cities from Putin's fascist regime. This is #Balakliya near #Kharkiv. 😭 pic.twitter.com/sNYVFycBuT — Igor Sushko (@igorsushko) September 9, 2022

Balaklia se află la aproximativ 70 km sud-est de orașul Harkov, în centrul teritoriului unde Ucraina a lansat o contraofensivă majoră pe frontul de est.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi noapte, în mesajul tradițional către națiunile, că trupele ucrainene au recucerit de la începutul lunii septembrie peste 1.000 de kilometri pătraţi de teritoriu ocupat anterior de forţele ruse în urma invaziei.

În evaluarea de miercuri noapte spre joi dimineață, Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) transmitea că trupele ucrainene din regiunea Harkov profită probabil de relocarea forțele rusești către axa sudică pentru a desfășura o contraofensivă surpriză și foarte eficientă, în apropiere de orașul ocupat Izium.

Rușii au încercat să reziste contraofensivei, însă este foarte probabil ca numărul acesta să fi fost prea mic ca să reziste deoarece mai multe forțe au fost relocate pentru a sprijini eforturile de a captura restul regiunii Donețk și pentru a ajuta pe axa sudică, sunt de părere experții americani.

NEW: #Ukrainian successes on the #Kharkiv City-#Izyum line are creating fissures within the #Russian information space and eroding confidence in Russian command to a degree not seen since a failed Russian river crossing in mid-May.



w/ @criticalthreats:https://t.co/fXtMbmvRTH pic.twitter.com/lULiLsDGOO — ISW (@TheStudyofWar) September 9, 2022

Contraofensiva Ucrainei din regiunea Herson au forțat militarii ruși să se concentreze pe zona de sud și au permis trupelor ucrainene să lanseze contraatacuri foarte eficiente în zona Izium, ocupată de ruși, mai nota ISW.

Bloggeri militari ruși sunt îngrijorați că prin contraatacurile din zona Izium trupele Moscovei vor fi izolate, iar ucrainenii vor recuceri porțiuni mari de teritoriu. Aceștia cred că, de fapt, contraofensiva din Herson este o diversiune pentru acțiunile din regiunea Harkov, care demoralizează cu succes forțele Kremlinului, a ținut să mai precizeze ISW.

Spre deosebire de ofensiva de pe Frontul de Sud, Armata Ucraineană pare a le permite soldaților săi de pe Frontul de Est să filmeze acțiuni și lupte ce permit atât localizarea, dar și tactica de atac a acestora. În mod evident, ucrainenii încearcă (iar raportările bloggerilor ruși arată că într-o anumită măsură chiar reușesc) să semene panică, retragere și chiar dezertare în rândul soldaților ruși.

🧵Three videos of a daring early morning attack by Ukrainian armed forces to liberate Ternovi Pody, Mykolaiv Oblast, Ukraine.

Part 1/3: pic.twitter.com/AWOhE6XWIo — digger (@kr007t) September 8, 2022