O înregistrare video apărută pe platformele social media a declanșat speculații că forțele ucrainene l-ar fi capturat pe general-locotenentul Andrei Sișevoi, comandantul grupului militar „Vest” al armatei ruse, scrie Hot News.

Speculațiile au apărut după ce TheLviv Journal, pagina de Twitter a unui jurnalist străin aflat în Ucraina, a publicat o înregistrăre video care prezintă mai mulți militari ruși capturați în timpul ofensivelor lansate în ultimele zile de armata ucraineană în regiunea Harkov din estul Ucrainei.

Unul dintre aceștia, bărbatul care poate fi văzut chiar la finalul înregistrării și asupra căruia soldatul ucrainean care filmează se oprește timp de mai multe secunde, seamănă cu generalul Șișevoi, despre care Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, scria la sfârșitul lunii iulie că a fost numit la comanda grupului militar „Vest” ce luptă în zona de est a Ucrainei.

Time will tell if its Gen. Andrei Sychevoi (Андрей Сычевой) that appears in the video. What i find intriguing is that 6 Ukrainian soldiers surround him & look at him as if he is the big fish, & they way he looks away from the camera (he surrendered after all)#lviv #kherson pic.twitter.com/1XoBrKkRry