Întreaga lume plânge dispariția reginei Elisabeta a II- a, care a murit joi, la 96 de ani, și în același timp își amintește de momentele unice din viața suveranei britanice. Una dintre numeroasele ei apariții din ultimii ani, care iese în evidență, este ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2012 de la Londra, redevenită acum virală, relatează Yahoo, preluată de libertatea.ro.

Momentul de pe stadionul Olimpic din Londra a fost precedat de un film de trei minute cu Maiestatea Sa și iconicul James Bond, interpretat atunci de Daniel Craig, cei doi întâlnindu-se la Palat înainte de a se parașuta simultan pe stadionul olimpic.

Proiectul, condus de regizorul laureat cu Oscar Danny Boyle, a fost unul pe care regina l-a ținut secret chiar și față de apropiații din familia regală, potrivit unui episod din The Reunion, de la BBC Radio 4, care a comemorat cea de-a 10-a aniversare a momentului.

Stephen Daldry, care lucra ca producător executiv al evenimentului, a spus că echipa de producție a trebuit să țină secret rolul reginei chiar și față de cabinetul primului ministru David Cameron. Unii dintre acești oameni au comunicat în mod regulat cu Palatul Buckingham, așa că dacă se afla ceva, secretul putea fi aruncat în aer.

Discreția lor a dat roade atunci când filmul a fost difuzat și a avut un public de peste un miliard de oameni.

I think Queen Elizabeth had a great sense of humour and she was a good sport. She proved this when she made her grand entrance to the London 2012 Olympics alongside Daniel Craig as James Bond.

This was absolutely magnificent.

#RIPQueenElizabeth #QueenElizabeth #JamesBond pic.twitter.com/T9gKTcQzdU