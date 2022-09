Drapel în bernă la Casa Albă, Empire State Building iluminată - la mii de kilometri de Palatul Buckingham, SUA au salutat joi seară amintirea reginei Elisabeta a II-a, a cărei dispariţie reprezintă, pentru unii americani, "sfârşitul unei epoci", transmite AFP, citată de Agerpres.



Elisabeta a II-a era "un fel de figură maternală pentru (Anglia)", spune Drew, 26 de ani, din Bethesda, statul Maryland. "Pentru mulţi oameni, este singura regină pe care au cunoscut-o vreodată", adaugă ea, şi spune că are o "imagine pozitivă" despre suverană: "Am văzut cu ochi buni apariţiile sale publice legate de filantropie", "dar ştiu că există şi aspecte negative ale monarhiei".



La New York, în celebra Times Square cu zgârie-nori acoperiţi cu ecrane, Jose Reyes, în vârstă de 37 de ani, angajat al unei bănci, vorbeşte chiar despre "finalul unei epoci". "Există îngrijorări uriaşe referitoare la Commonwealth şi la guvernul australian. Pentru SUA, nu cred că îngrijorările sunt atât de mari", spune el.



Ceva mai departe, Empire State urma să fie iluminat odată cu venirea întunericului. Clădirea va fi luminată în culorile purpuriu, simbol al monarhiei, şi argintiu, culoarea celor 70 de ani de domnie ai reginei, sărbătoriţi în iunie. Elisabeta a II-a a urcat pe Empire State Building în 1957, când construcţia încă mai deţinea titlul de cea mai înaltă clădire din lume.

Drapelele sunt în bernă la Casa Albă şi la Capitoliu şi, peste tot în ţară, preşedintele democrat Joe Biden a ordonat să nu fie arborate pe clădirile publice, ambasade, baze militare şi nave de război, până la apusul soarelui, în ziua funeraliilor Elisabetei a II-a.

Joi după-amiază, la Bursa din New York a fost ţinut un minut de reculegere.



Catedrala naţională din SUA, din nord-vestul Washingtonului, a tras clopotele de 96 de ori la ora locală 17:00.



Iar la postul CNN, prezentatorii erau cu toţii îmbrăcaţi în negru.



Totuşi, mulţi dintre aceşti veri îndepărtaţi din America nu sunt decât foarte puţin la curent cu istoria domniei defunctei regine, comentează AFP, adăugând că ei îşi amintesc îndeosebi recenta dispută cu nepotul său Harry şi soţia acestuia Meghan, sau despre reacţia reginei la moartea prinţesei Diana, evenimente care au afectat imaginea monarhului britanic în străinătate.



"Nu ştiu mare lucru despre ea. Este foarte trist că a murit", comentează Lauren, în vârstă de 38 de ani, la Washington. "Avea mereu aerul că este fericită, dar nu ştiu dacă într-adevăr era", a adăugat ea, vorbind despre familia ei care "s-a separat de ea".