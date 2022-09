Cel puţin patru oameni au murit şi trei au fost răniţi în cele aproape 20 de ore în care Ezekiel Kelly, 19 ani, s-a plimbat liber, miercuri, 7 septembrie, prin orașul Memphis, statul american Tennessee. Suspectul, care a transmis live pe Facebook cel puțin unul dintre atacurile sale, a fost reținut de polițiști la 20 de ore de la prima împușcătură fatală, relatează CNN, preluată de libertatea.ro.

Kelly a început atacul, despre a cărui motivație nu au fost oferite încă informații, în faţa casei sale, miercuri, 7 septembrie, în jurul orei 1.00, apoi s-a urcat în maşină cu două arme de foc şi a tras la întâmplare prin zone rezidenţiale din Memphis.

El fost reținut abia seara, în jurul orei 21.00, după ce forțele de poliție au blocat, practic, orașul cu 700.000 de locuitori și după o urmărire ca-n filme.

Anterior, Departamentul de Poliție din Memphis le ceruse oamenilor să rămână în casă, fiindcă suspectul era în libertate.

WATCH: Ezekiel Kelly, a 19-year-old armed and dangerous suspect who has since been detained by the #Memphis police department continued shooting people in random attacks throughout Memphis on Wednesday night while live-streaming his shooting spree on Facebook. #ezekielkelly pic.twitter.com/mgnPHy7AAe