Gazul european a scăzut la cel mai mic preț din „aproape” o lună, scrie Bloomberg. Președintele Vladimir Putin a declarat, acum câteva zile, că Gazprom ar putea reporni și mâine fluxurile de gaz către Europa prin conducta Nord Stream 1, dacă va primi turbinele necesare. El a dat vina pe Germania și pe sancțiunile occidentale pentru oprirea pe termen nedeterminat a operațiunilor pentru conductă, transmite defapt.ro.

„Dă-ne turbine și vom porni Nord Stream mâine”, a spus Putin, adăugând că Rusia este gata să pornească și conducta Nord Stream 2.

„Prețurile gazelor naturale din Europa au scăzut la cel mai scăzut nivel din aproape o lună, pe măsură ce politicienii se gândesc la cum să intervină pe piețele regionale și să controleze o criză energetică fără precedent, care amenință întreaga economie.

Contractele futures de referință au coborât cu până la 8,3%, scăzând sub 200 de euro pe megawat-oră pentru prima dată de la începutul lunii august”, scrie agenția de presă.

Uniunea Europeană va discuta vineri planurile de a interveni pe piețe. UE ar putea lua în considerare o propunere de plafonare a prețurilor la importurile de gaze rusești și, eventual, și a gazelor naturale lichefiate.

Depozitele de gaze din UE sunt pline, în medie, în procent de 82,5%.

„Din fericire pentru această iarnă, stocurile sunt sănătoase și au fost umplute relativ bine. Depinde mult de vreme, dar suntem optimiști că iarna aceasta sunt suficiente soluții”, a spus Anatol Feygin, director comercial la exportatorul american de gaze lichefiate Cheniere Energy Inc. Traderii se concentrează deja pe iarna următoare.

