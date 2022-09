O înregistrare video nou apărută pe rețelele de socializare reprezintă prima confirmare că soldații ucraineni au început să folosească obuze Excalibur, o muniție cu o precizie devastatoare, transmite hotnews.

Analistul militar și jurnalistul independent Chris Owen amintește că o donație de obuze Excalibur a fost raportată de Canada în luna aprilie în timp ce presa americană a scris despre intențiile administrației de la Washington să furnizeze astfel de muniție forțelor armate ucrainene în lunile iulie/august.

Însă noua înregistrare pare a fi prima dovadă vizuală că astfel de obuze de 155 de milimetri fabricate în Suedia și care pot fi trase de o serie de sisteme de artilerie NATO sunt folosite de forțele armate ucrainene.

2/ This video shows a Ukrainian soldier using an Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter (EPIAFS) to program Excalibur rounds with target coordinates (h/t to the eagle eye of @noclador for spotting it). pic.twitter.com/a9GajmmnV2

Owen explică faptul că obuzele Excalibur sunt ghidate prin GPS, coordonatele țintei fiind introduse înainte de tragere în sistemul EPIAFS (Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter) folosit de această muniție.

Precizia devastatoare a muniției Excalibur

„[Obuzele] Excalibur sunt extraordinar de precise, cu o eroare circulară probabilă (CEP) de doar 5 metri”, explică analistul militar, adăugând că în testări a fost atinsă o eroare de doar 1,6 metri.

Owen spune că această capacitate transformă practic obuzierele de 155 de milimetri în „puși cu lunetă” uriașe care pot lovi ținte individuale de la distanțe de zeci de kilometri.

El arată că, în teorie, în cazul obuzelor Excalibur eroarea circulară probabilă de doar 5 metri înseamnă că 50% din obuze vor lovi țintele în raza respectivă, alte 43,7% vor ateriza la o distanță de până în 10 metri, 6,1% de doar 15 metri și doar 0,2% din obuze vor cădea la o distanță mai mare de ținta desemnată prin GSP.

Însă în realitate artileriștii ce folosesc această muniție au nevoie de mai puține obuze Excalibur pentru a obține efectul dorit. Raytheon, compania de armament americană care produce obuzele, afirmă că „10 muniții convenționale ar putea fi necesare pentru a realiza ce poate o singură armă Excalibur”.

Owen explică apoi ce înseamnă toate aceste date concret, pe câmpul de bătălie, în cazul tancurilor T-72 folosite de armata rusă. Acestea au o lungime de 6,95 metri și o lățime de 3,59, asta însemnând că 93,7% din obuzele Excalibur trase asupra lor fie le vor lovi direct, fie vor ateriza la vo distanță de maxim 8 metri.

Tancurile rusești, o victimă sigură pentru noile obuze folosite de ucraineni

„Este game over pentru T-72-ul nostru dacă este lovit direct de deasupra de un obuz de 155 de milimetri. 22 de kilograme de exploziv aterizând cu o viteză de sute de metri pe secundă și explodând deasupra poate face vraiște o mulțime de lucruri, inclusiv blindajul superior al tancului și echipajul din interior”, afirmă analistul militar.

10/ It's game over for our T-72 if it's hit directly from above by a 155mm round. 22kg of high explosive landing at hundreds of metres per second or bursting overhead can make a mess of a lot of things, including a tank's top armour and the crew inside. pic.twitter.com/tsDj1wdkyN