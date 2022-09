În timp ce Veneţia îşi desfăşura covorul roşu pentru deschiderea festivalului său de film, în urmă cu o săptămână, regizorul Evgeny Afineevsky se grăbea să-şi finalizeze documentarul despre invadarea Ucrainei de către Rusia. El a reuşit să respecte în ultimul moment termenul limită, iar "Freedom on Fire: Ukraine's Fight for Freedom", care prezintă impactul conflictului în curs asupra civililor de rând, va avea premiera mondială la Veneţia, miercuri, informează Reuters, citată de Agerpres.



"Literalmente, acest film a fost terminat în noaptea de 30-31 august, deci vedeţi cu adevărat ceva direct din mijlocul războiului", a declarat Afineevsky reporterilor.



Chiar dacă luptele continuă în Ucraina, cineastul israeliano-american născut în Rusia a spus că relatarea imediată a întâmplărilor din război este esenţială. "Dacă astăzi nu arătăm lumii ce se întâmplă exact în Ucraina... atunci comitem o crimă", a declarat el, avertizând că, dacă lumea nu înfruntă Rusia, aceasta va căuta în curând să revendice şi alte regiuni ale vechiului teritoriu al Uniunii Sovietice.



Documentarul este o continuare a filmului lui Afineevsky din 2015 nominalizat la Oscar "Winter on Fire", despre uriaşele proteste de stradă care au dus la căderea preşedintelui ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici în 2014.



"Am crezut că acesta este sfârşitul, dar de fapt era doar începutul", a susţinut Afineevsky.



Ucraina s-a remarcat anul acesta la Veneţia încă de la debutul evenimentului, preşedintele Volodimir Zelenski vorbind la ceremonia de deschidere şi îndemnând cineaştii să aducă războiul în lumina reflectoarelor. "Nu ne întoarceţi spatele... Nu rămâneţi neutri", a spus el.



Mai mulţi actori şi regizori au purtat insigne în culorile drapelului Ucrainei. Vedeta britanică Tilda Swinton a mers chiar mai departe, afişându-se cu părul vopsit în galben şi purtând un top albastru la o conferinţă de presă de marţi.



Miercuri, actorii şi echipa unui alt film ucrainean prezentat la festival, "Luxembourg, Luxembourg", au profitat de sesiunea foto de pe Lido di Venezia pentru a-şi arăta sprijinul faţă de compatrioţii lor. "De la începutul invaziei ruse, mii de copii ucraineni au rămas fără părinţi", scria pe un banner desfăşurat pentru fotografii aflaţi la faţa locului.



Unul dintre protagoniştii "Freedom on Fire", jurnalista Natalia Nagorna, a declarat că prezenţa în atmosfera de carte poştală din Veneţia i se pare suprarealistă după ce timp de mai multe luni a transmis din prima linie a războiului din Ucraina. "Te simţi de parcă ai fi pe o altă planetă, unde oamenii sunt fericiţi şi unde oamenii sunt convinşi că războiul nu va ajunge niciodată la ei. Şi noi am avut oraşe frumoase în Ucraina până când au fost distruse de ruşi", a spus ea.