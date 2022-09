Un videoclip distribuit pe rețelele de socializare și mesagerie din Rusia arată cum își imaginează rușii că va arăta iarna în Europa: orașe înghețate și gaz oprit în scene ce amintesc de o eră glaciară, transmite Hotnews.

Videoclipul a fost redistribuit pe Twitter de NEXTA TV, canalul fondat de disidentul bielorus Roman Protasevici, administratorii paginii notând că Gazprom încearcă să intimideze Europa prin publicarea acestor imagini video sub titlul „Va fi o iarnă lungă”.

🤡 "Gazprom" is trying to intimidate Europe, but so far they have only managed to make it laugh



"Gazprom" has published a video titled "It's going to be a long winter". In the video, the company cuts off gas and shows how an "ice age" is coming to #Europe. pic.twitter.com/hzVxY28cUm