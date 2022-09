Armata ucraineană a publicat un clip video în care sunt prezentate imagini cu lupte de blindate în regiunea Herson, unde se desfășoară în prezent o contraofensivă a forțelor Kievului. Ucraina a anunțat deja că forțele sale au reușit să recucerească trei localități din sud-estul țării, scrie Digi24.

Înregistrarea video prezintă imagini cu tancurile și blindatele Infanteriei Marine ucrainene implicate în lupte „intense” cu trupele ruse în zona Herson.

#Ukraine: Intense mechanised combat footage of Ukrainian Marines using tanks and Turkish-donated BMC Kirpi IMV against Russian forces during the ongoing #Kherson offensive.



A Russian vehicle, possibly a BMP, is destroyed by Ukrainian tank fire at close range. pic.twitter.com/7YqtR41UKB