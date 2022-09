Un tribunal din Rusia l-a condamnat luni pe fostul jurnalist de investigații Ivan Safronov la 22 de ani într-o colonie penală, după ce l-a găsit vinovat de ” înaltă trădare”, acesta fiind un caz de referință pentru represiunea Kremlinului asupra libertății presei, conform Reuters și The Guardian, preluată de Hotnews.

Safronov, specializat în probleme militare, fost reporter pentru ziarele Kommersant și Vedomosti și devenit consilier al directorului agenției spațiale Roskosmos, a fost arestat în 2020 și acuzat că a divulgat informații clasificate.

Avocații lui Safronov au declarat pentru agenția de presă RIA Novosti că vor contesta sentința.

Photo of Ivan Safronov in court today published by group of his supporters. He received 22 years in prison today on trumped-up treason charges for his work as a journalist. He was handcuffed as he heard the sentence. pic.twitter.com/KRTgQTcCbY