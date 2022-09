Robert Hendy-Freegard, un escroc britanic a cărui viață aventuroasă a inspirat un film documentar şi un film de ficţiune difuzate de Netflix, a fost arestat în Belgia, pe autostradă, după ce a fost dat de gol de plăcuțele de înmatriculare ale mașinii, scrie Digi24.

Un maestru al minciunii, pretinzând că este spion care lucrează pentru serviciul secret MI5, el a obținut peste un milion de lire sterline înșelând în special femei și studenți. Condamnat inițial în Marea Britanie la închisoare pe viață, a fost eliberat printr-o spectaculoasă răsturnare de situație, iar acum este căutat în Franța pentru tentativă de omor, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Robert Hendy-Freegard, în vârstă de 51 de ani, a fost arestat vineri după-amiază în Grand-Bigard, lângă Bruxelles, pe autostrada E40, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei federale belgiene. Sâmbătă, justiţia belgiană a decis să-l plaseze în detenţie până la judecarea extrădării sale către Franța. Autoritățile franceze îl dăduseră în urmărire internațională de o săptămână, după ce a lovit doi jandarmi încercând să fugă în timpul unui control.

În 2005, Robert Hendy-Freegard a fost condamnat de justiţia britanică la închisoare pe viaţă pentru răpire, înşelăciune și furt, dar a fost eliberat patru ani mai târziu, după ce a obținut casarea condamnării pentru răpire într-o instanţă de apel.

Din 2015 s-a mutat în Franța și împreună cu iubita sa britanică locuia într-o casă izolată într-o comună din centrul țării. Acolo își făcuse o crescătorie de câini. Vecinii spun că trăiau „în condiții groaznice”, iar femeia era ținută în totală izolare și era complet sub influența lui. La 25 august, poliția a venit în control, iar Robert Hendy-Freegard a încercat să fugă cu mașina și a lovit doi jandarmi. Unul dintre ei a suferit o fractură nazală.

Pe numele său a fost deschisă o anchetă judiciară pentru tentativă de omor, iar autoritățile franceze au emis un mandat european de arestare. Vineri, Robert Hendy-Freegard a fost arestat de o patrulă a poliţiei rutiere din Flandra de Est, care a reuşit să îi localizeze maşina pe baza camerelor de recunoaştere a plăcuţelor de înmatriculare, a explicat purtătorul de cuvânt al poliţiei federale belgiene.

Robert Hendy-Freegard urmează să compară în termen de 15 zile în faţa unei instanţe belgiene care se va pronunţa asupra executării mandatului european de arest.

Robert Hendy-Freegard este eroul filmului documentar „Păpuşarul: lecţii de manipulare” ('The Puppetmaster: lessons in manipulation'), difuzat de la începutul anului de Netflix, precum şi al filmului de ficţiune „Agentul escroc” ('Rogue Agent'), tot din acest an, în care rolurile principale sunt deţinute de James Norton şi Gemma Arterton.