Ivan Neparatov, liderul unui clan mafiot, care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare după ce a ucis mai mulți oameni, a fost cooptat de gruparea Wagner și trimis să lupte în Ucraina, iar acum este medaliat post-mortem de președintele rus Vladimir Putin pentru curaj, după ce a murit în Bakhmut, scrie The Insider, citat de HotNews.

In 2013, gang leader Ivan Neparatov was sentenced to 25 years in prison for the murder of 5 people.



In 2022, the Russian authorities released him from prison and sent to war in Ukraine. Neparatov died on August 5. Putin awarded the killer of five Russians medal "For Courage" pic.twitter.com/jDiPNLFg05