Președintele rus a oprit coloana oficială pentru a pune două întrebări, de la o distanță considerabilă, oamenilor aflați pe marginea drumului, relatează ziarul rus Meduza, care a publicat imagini de la întâlnirea lui Putin cu localnicii, scrie libertatea.ro.

Tot dialogul a durat zece secunde, iar scena a fost descrisă „bizară” de jurnalistul BBC, Francis Scarr, care relatează în principal despre situația din Rusia.

Vladimir Putin: Este totul în regulă?

– Da.

Vladimir Putin: Guvernatorul nu vă supără?

– Nu.

Vladimir Putin: În regulă. O zi bună!

„Și așa s-a încheiat comunicarea președintelui cu oamenii”, scrie ziarul rus Meduza.

