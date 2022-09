„Pe măsură ce cad, obuzele fac o mișcare de rotație de 180 grade”, explică Renat Karchaa, consilierul șefului Rosatom, „sociolog” fără studii în domeniul energiei nucleare, echipei Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, aflată în inspecția la centrala nucleară Zaporojie.

O misiune misiunii AIEA, în frunte cu directorul Rafael Grossi, a mers joi la centrala nucleară Zaporojie.

If you wonder who are Russian “experts” accompanying Rafael Grossi at Zaporizhzhia nuclear plant. This is Renat Karchaa, advisor to head of Rosatom, “sociologist” with no education in engineering, and murky background. I can only imagine what kind of “evidences” they presented. pic.twitter.com/tA8IoZJmM7

Aici, misiunea AIEA a fost întâmpinată de consilierul șefului Rosatom, Renat Karchaa, despre care experta în securitate și dezinformare Maria Avdeeva spune că nu are niciun fel de studii în energie atomică sau inginerie. Cu toate acestea, el a fost a fost filmat cum explica faptul că obuzele ucrainene „pe măsură ce cad, obuzierele fac o mișcare de rotație de 180 grade” și din acest motiv par să fie lansate de ruși, nu de forțele armate ale Ucrainei.

This is how the Russians explain the situation to @IAEAorg



"As the shell falls, it makes a 180° turn": the answer a representative of the IAEA received when asked why the shell stuck out as if it was launched from the occupied territory.



What do you think the report will say?