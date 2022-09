În contextul în care miniştrii europeni de Externe au ajuns la un consens politic în ceea ce priveşte suspendarea completă a acordului de facilitare a vizelor dintre Uniunea Europeană şi Rusia, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a declarat că „radiația n-are nevoie de o viză” să treacă granițele, transmite agenția rusă de presă RIA Novosti, preluată de Digi24.

„Reprezentanții Uniunii Europene ar trebui să se gândească la problemele de securitate nucleară și de mediu și să nu vină cu noi modalități de a-i enerva pe ruși”, a transmis Maria Zaharova.

„Europenii ar trebui să-și se îndrepte eforturile către a păstra siguranța și sănătatea propriilor cetățeni. Și având în vedere că ecologia a devenit agenda dominantă în ultimii ani, ar trebui ca liderii occidentali să vorbească mai mult despre ea. Dar nu. În fiecare zi ei vorbesc de vize”, a reacționat reprezentanta diplomației ruse.

Zaharova a afirmat că, atunci când sunt întrebate direct cine bombardează centrala nucleară, cea mai mare din Europa, statele occidentale și ONU „spun că nu știu, nu au nicio opinie despre asta”. În opinia ei, regimul de la Kiev folosește centrala nucleară de la Zaporojie ca un instrument de șantaj, amenințând întregul continent, dar autoritățile țărilor europene discută „nesfârșite inițiative anti-ruse”.

„Ei au opinii despre violurile în grup și lucrurile de acest fel. Ei știu sigur că rușii le fac. Când este vorba de alte crime, ei îndreaptă imediat degetul către Moscova”, a acuzat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

„Văd că UE este acum ocupată să decidă dacă să emită sau nu vize rușilor. Dar radiațiile nu au pașaport. Nu are nevoie de viză pentru a trece frontierele. Dacă ceva se întâmplă la Zaporojie nu va fi despre vize, pașapoarte sau granițe. Dintr-un motiv de neînțeles, Uniunea Europeană nu manifestă nicio îngrijorare cu privire la această chestiune. Regimurile liberale europene au luat multe decizii autodistructive și sinucigașe. Poate asta este doar o altă monedă în pușculiță”, a mai spus reprezentanta ministerului rus de externe, potrivit transcriptului oficial.

Declarațiile propagandistice ale reprezentante regimului de la Kremlin nu s-au oprit aici. Aceasta a spus și că autoritățile de la Moscova sunt încrezătoare în faptul că „odată ce această operațiune militară specială va fi finalizată, toți oamenii din Ucraina de astăzi vor putea să înceapă o viață pașnică într-o țară liberă, fără naziști, fără obuze care să cadă asupra orașelor, fără discriminare pe bază de naționalitate sau limbă și unde sunt respectate normele umanitare internaționale, precum și drepturile și libertățile fiecăruia”.

Rusia acuză România că a trimis „al cincilea pachet de ajutor militar” către „naționaliștii ucraineni”

În același briefing de presă, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a acuzat România că trimite ajutor militar Ucrainei, făcând referire la un „al cincilea pachet” aprobat recent pentru forțele ucrainene.

Maria Zaharova a susținut că a existat o discuție telefonică între miniștrii apărării din cele două țări, în care ar fi discutat despre acest lucru, și face apel la autoritățile române „să recunoască totul”. Ea spune că livrarea de arme către „naționaliștii ucraineni” va duce la prelungirea conflictului.

„O agenție română de știri a relatat despre o recentă conversație telefonică între ministrul român al apărării, Vasile Dîncu, și omologul său ucrainean, Oleksii Reznikov, care care și-a exprimat recunoștința pentru al cincilea pachet de ajutor militar românesc recent aprobat pentru forțele armate ucrainene, inclusiv arme mici, muniție și piese de rezervă pentru echipamente militare.

Este pentru prima dată când (ajutorul militar - n.r.) a ieșit la iveală atât de explicit și de public, deși înregistrări video cu folosirea unor proiectile fabricate în România de către forțele armate ucrainene au mai apărut înainte pe rețelele sociale. Dar nu exista o dovadă factuală «directă»”, a declarat Maria Zaharova. Totuși, oficialul rus nu a precizat clar când ar fi avut loc această discuție telefonică între cei doi miniștri.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului român al Apărării, ministrul Vasile Dîncu a avut miercuri o întrevedere (nu convorbire telefonică) cu ministrul adjunct al Apărării din Ucraina, Denis Șarapov (nu cu ministrul Oleksii Reznikov). Cei doi au discutat, printre altele, despre „situaţia de securitate regională din zona Mării Negre pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Rusia amenință Europa cu „norul radioactiv” de la centrala Zaporojie

Pe 18 august, Ministerul Apărării din Rusia publica o hartă cu țările care ar putea fi afectate de radiații în cazul eliminării a 25% din conținutul radioactiv al unui reactor nuclear de la Zaporojie. La momentul respectiv fuseseră înregistrate mai multe explozii în ultimele zile, iar Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc de provocări.

În scenariul prezentat de ruși, citat de Ria Novosti, norul radioactiv ar acoperi integral Republica Moldova, jumătate din România și părți din Belarus, Slovacia, Germania și Polonia.

Specialiștii ruși din cadrul Ministerului Apărării au acuzat Kievul pentru acțiunile militare din zona centralei de la Zaporojie și amenință că „poate apărea o situație similară” cu cea de la Cernobîl.

Purtătorul de cuvânt al ministerului rus a mai vorbit și despre consecințele catastrofale ale unei explozii la centrala de la Zaporojie: „O astfel de situație extraordinară va duce la o migrație în masă a populației și va avea consecințe mult mai catastrofale decât criza energetică care se apropie”.

În timp ce tensiunile rămân la un nivel ridicat în jurul centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, oamenii de știință de la Institutul Ucrainean de Hidrometeorologie au simulat răspândirea radiațiilor în urma unui dezastru nuclear.

Oamenii de știință au descoperit că, ținând cont de condițiile meteorologice din ultimele zile, emisiile radioactive ar putea ajunge în nord până la Marea Baltică, traversând Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, precum și Belarus. De asemenea, norul radioactiv ar putea ajunge și în Moldova, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Republica Cehă.

In case a nuclear disaster at Zaporizhzhia nuclear power plant occurred on Aug 15-18, this is how the released airborne radioactive contaminants would probably get dispersed - Ukrainian hydrometeorological institute pic.twitter.com/1dQLcCtt1u