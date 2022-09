Lupte grele se dau în continuare în sudul Ucrainei, inclusiv bombardamente în orașul Enerhodar, în apropiere de centrala nucleară Zaporojie, ocupată de Rusia, în timp ce armata rusă a început exerciții militare comune, denumite Vostok-2022, în prezența soldaților din mai multe țări vecine sau aliate cu Rusia, precum China, Belarus, Siria și India, într-o încercare a Moscovei de a dovedi lumii că este o putere militară, se arată în evalurea de vineri dimineață a ministerului britanic al apărării, scrie Hotnews.

La 1 septembrie, Rusia și-a început exercițiile militare strategice în estul țării, numite exercițiile Vostok 2022, care se vor încheia la 5 septembrie.

În timp ce Rusia a afirmat că 50.000 de soldați vor lua parte la exerciții, este puțin probabil ca mai mult de 15.000 de persoane să fie implicate în acest an, susține ministerul britanic al Apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 September 2022



