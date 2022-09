Rusia nu a permis accesul jurnaliştilor care însoţeau echipa de inspectori a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează vineri dpa, preluată de Agerpres.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a fost de acord ca jurnalişti ucraineni şi străini să însoţească membrii misiunii AIEA la centrala nucleară ocupată de ruşi din sudul Ucrainei, pentru "ca lumea să afle adevărul", a afirmat Zelenski în mesajul său video difuzat joi seara.

Cu toate acestea, când echipa de inspectori a sosit la complexul centralei nucleare joi la prânz, ocupanţii ruşi nu le-au permis jurnaliştilor să intre în zonă, a mai spus Zelenski.

Afirmaţia sa este susţinută de imaginile transmise de televiziunea de stat rusă cu declaraţia de presă a lui Grossi în faţa centralei nucleare, în care singurele microfoane vizibile erau cele ale mass-mediei ruse. Şeful AIEA a publicat ulterior o înregistrare video pe Twitter.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I