Experții internaționali ai ONU au ajuns la centrala nucleară de la Zaporojie. Anterior, Ucraina a acuzat Rusia că bombardează ruta convenită cu inspectorii AIEA. Șeful delegației, care spune că el și colegii săi vor să evite un accident nuclear, a declarat că vor avea nevoie de noroc și că știe că merg într-o zonă de război. De altfel, Rafael Grossi a mai transmis că Agenția Internațională pentru Energie Atomică va lua în considerare stabilirea unei prezențe permanente la centrala nucleară de la Zaporojie, transmite Digi24.

Inspectorii de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică au sosit joi la centrala nucleară de la Zaporojie, controlată de ruși.

Un reporter Reuters a văzut echipa AIEA sosind la centrală cu un convoi mare de autoturisme. A fost observată și prezență puternică de soldați ruși în apropiere.

‼️The @iaeaorg mission has already passed through the "grey zone" in #Zaporizhzhya region and entered the occupier-controlled territory.



They will arrive at the Zaporizhzhya NPP in the near future. pic.twitter.com/ROQiKjH0yJ