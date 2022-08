Galaxia Fantomă, o spirală de sisteme solare, a fost surprinsă de Telescopul Hubble și de Telescopul Webb, într-o imagine uluitoare, dată publicității miercuri de NASA, potrivit CNN, preluată de Libertatea.

Galaxia Fantomă, situată la 32 de milioane de ani lumină distanță de Pământ, este cunoscută oficial sub numele de M74.

Potrivit ESA, Telescopul Webb a detectat „filamente delicate de gaz și praf” în brațele spirale ale galaxiei. Imaginea oferă, de asemenea, o privire clară asupra clusterului de stele nucleare din centrul galaxiei, neînnorat de gaz.

Telescopul Webb a folosit și instrumentul său Mid-Infrared (MIRI) pentru a examina Galaxia Fantomă, ca parte a unui proiect de înțelegere a primelor faze ale formării stelelor, a remarcat ESA.

Combinația de date de la ambele telescoape a permis oamenilor de știință să obțină o înțelegere și mai profundă a galaxiei fantomă și să creeze imagini spectaculoase ale cosmosului.

NASA a lansat primele imagini de înaltă rezoluție ale Telescopului Webb în urmă cu doar câteva săptămâni, în iulie.

Mai mare decât Hubble, telescopul este capabil să observe galaxii extrem de îndepărtate, permițând oamenilor de știință să învețe despre formarea timpurie a stelelor. Hubble orbitează în jurul Pământului, dar Webb orbitează în jurul Soarelui, la aproximativ un milion de mile distanță de Pământ.

