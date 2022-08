Unul dintre conducătorii administrației instalate de invadatorii ruși în regiunea Herson din sudul Ucrainei a fugit în Rusia, unde a înregistrat un mesaj despre „contraofensiva zadarnică” a forțelor armate ale Kievului.

Situația a fost sesizată de internauți după ce Kirill Stremousov, șeful adjunct al administrației locale din Herson, după ce acesta a filmat mesajul său cu un amplu peisaj în spate, cunoscuta catedrală Buna Vestire din orașul rusesc Voronej putând fi ușor identificată în fundal.

❗️Russian-appointed head of Kherson Stremousov fled to Voronezh, Russia.



It was possible to establish that yesterday and today Stremousov recorded his video messages from the Marriott hotel in Voronezh on Revolution Avenue, 38.#Ukraine #Kherson pic.twitter.com/0RJMD7azCh