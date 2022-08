Comisia Europeană anunţă că va trimite 5,5 milioane de pastile de iodură de potasiu pentru persoanele care locuiesc în vecinătatea centralei nucleare Zaporojie din Enerhodar, Ucraina, relatează BBC, preluată de news.ro.

Comisia a mai precizat că va continua să monitorizeze situaţia.

All military action around the Zaporizhzhia nuclear plant must stop immediately.



On 🇺🇦's request, we've mobilised via #EUCivPro 5.5 million potassium iodide tablets for the safety of people living around the plant.



We continue to monitor the situation.#StandWithUkraine