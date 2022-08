Preşedinţia Ucrainei a anunţat marţi că în „aproape întreaga” regiune Herson din sudul ţării, ocupată de forţele ruse, se dau „lupte intense”, transmite AFP, preluată de Digi24.

Imagini cu bombardamente din Herson, Harkov și în Nova Kahovka au fost publicate online.

Arrivals in Kherson pic.twitter.com/P7eJIMX4D4

Arrival in Nova Kakhovka pic.twitter.com/pOmTVbJO4I

Toată ziua şi noaptea de luni s-au semnalat explozii puternice în regiunea Herson, a făcut cunoscut conducerea de la Kiev la informarea de dimineaţă.

More footage from outskirts of Kherson pic.twitter.com/0VX7XSKsPM