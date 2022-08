Lupte grele se dau în regiunea Herson din sudul Ucrainei, existând informații contradictorii privind lansarea mult așteptatului contraatac ucrainean.

„Astăzi am început acțiuni ofensive în mai multe direcții, inclusiv în regiunea Herson”, a declarat purtătoarea de cuvânt al Comandamentului Militar Sud, Natalia Humeniuk, citată de Reuters și Hot News.

Deși declarația acesteia pare nuanțată, presa ucraineană anunță fără echivoc că a început contraofensiva împotriva forțelor de invazie ruse aflate în sudul țării.

BREAKING: The counteroffensive on the ground begins. The #Ukrainian Army have broken through the first line of #Russia's defense in #Kherson.



Most of the key bridges are rendered defunct, obstructing the supply of heavy #Russian weapons to the temporarily occupied region of 🇺🇦 — KyivPost (@KyivPost) August 29, 2022

„Contraofensiva terestră a început. Armata ucraineană a rupt prima linie a apărării ruse din Herson”, afirmă jurnaliștii de la Kiev Post în timp ce Ucraîinska Pravda anunță același lucru. Presa ucraineană scrie de asemenea că majoritatea podurilor din regiunea Herson au fost distruse pentru a îngreuna aprovizionarea forțelor de ocupație rusești.

O grupare a unităților militare ucraineane de pe linia frontului sudic a anunțat că un regiment al separatiștilor pro-ruși din Donețk și parașutiștii ruși care îl susțineau au fugit de pe câmpul de luptă.

Gruparea militară a publicat și o înregistrare video cu un presupus militar al separatiștilor care anunță spargerea primei linii de apărare.

From a Ukrainian govt Facebook page, reportedly showing a DPR soldier from the 109th.



He says that Ukrainian forces have broken through their defensive line. pic.twitter.com/jsLCT2tGKd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2022

Informații contradictorii despre ofensiva din Herson

Însă o altă sursă din cadrul Forțelelor Armate ale Ucrainei citată de Ukraîinska Pravda afirmă că în unele zone s-a înregistrat succese împotriva liniei de apărare a forțelor rusești, dar că „e prea devreme să vorbim despre ceva anume, un front mare”.

Let’s be careful about the reported Ukrainian breakthrough in Kherson Oblast.

Fighting has indeed been hard and Ukrainian artillery worked all night long.

Let’s see what comes next before we start expecting something really HUGE. pic.twitter.com/HtPUek8pLL — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 29, 2022

Jurnalistul ucrainean Ilia Ponomarenko îndemna de asemenea luni la ora 13:00 la precauție în legătură cu presupusa spargere a frontului în regiunea Herson, afirmând că luptele sunt puternice după ce artileria ucraineană a bombardat pozițiile trupelor de invazie toată noaptea.

Cu toate acestea, agenția rusă RIA Novosti anunță că în orașul Nova Kakhovka din regiunea Herson, localitate ocupată de ruși, au fost anunțate evacuări de la locurile de muncă și că oamenii se îndreaptă spre adăposturi.

Există de asemenea informații că forțele armate ucrainene ar fi eliberat satul Suhîi Stavok din nord-estul regiunii Herson.

Într-o postare ulterioară Ilia Ponomarenko speculează că forțele armate ucrainene ar fi găsit un punct slab în apărarea rușilor și au decis să atace. „Cred că este la nivel tactic dar vom vedea”, scrie acesta pe Twitter.

Ucrainenii au lansat noi atacuri împotriva logisticii forțelor armate ruse

Administratorii paginii OSINTtechnical care monitorizează luptele din Ucraina afirmă că atacurile ucrainene au limitat sever legăturile trupelor rusești din nordului râului Nipru cu forțele care le-ar putea întări și că 3 pontoane reprezintă în prezent singura legătură între soldații Moscovei aflați pe malurile diferite ale râului.

Russian forces on the northern side of the Dnipro River in Kherson Oblast have had their road links to additional forces severely restricted by Ukrainian attacks. 3 pontoon barge crossings now serve as the only links between the two sides of the river. https://t.co/RmT60tHlYT pic.twitter.com/aAPlIGoA9R — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2022

Forțele armate ucrainene au lansat aici numeroase atacuri cu sisteme HIMARS care au avariat puternic podul strategic Antonovskiy de peste Nipru.

Igor Ghirkin, fostul comandant al separatiștilor pro-ruși din Donbas care între timp a devenit unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari din Rusia, afirmă pe canalul său de Telegram că ucrainenii au lansat din nou atacuri cu sisteme HIMARS asupra unor obiective din Herson în cursul nopții trecute.

„Au fost observate atacuri repetate asupra unităților noastre avansate. După cum notează corespondenții, se pare că există o mulțime de rachete - nu economisesc bani, ci lovesc deja infanteria”, afirmă Ghirkin.

Anton Gherașenko, unul dintre consilierii ministrului ucrainean de Interne Denis Monastîrski amintește însă că rușii au trimis rezerve importante în Herson de mai mult timp dar că „măsurile preliminare” ale armatei ucrainene au avut rezultate.

„Haideți să fim atenți cu toate aceste știri despre asta. Trebuie să așteptăm”, mai afirmă acesta pe Twitter.

Nataliya Gumenyuk: Russian forces in the South are quite powerful, the enemy was massing up reserves in Kherson region for a long time.



But preliminary measures of Ukrainian Army... yielded results.



Let's be careful with all news about this. We need to wait. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2022

Serghei Aksionov, șeful administrației ruse din Crimeea, afirmă însă că informațiile despre o ofensivă ucraineană în Herson sunt „propagandă” a Kievului.

„Un alt fals de propagandă ucraineană care a fost preluat cu ușurință în Occident: militanții ucraineni ar fi lansat o ofensivă în direcția sudică. Este aceeași umplutură de informații ca toate cele anterioare, cum ar fi 'atacurile' asupra podului din Crimeea, pe care trupele de canapea ale regimului de la Kiev le-au executat de mai multe ori”, a scris Aksionov pe canalul său de Telegram.

Afirmațiile sale au fost preluate de TASS, cea mai cunoscută agenție de presă a statului rus.

Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea apar.