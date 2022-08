În evaluarea războiului de luni dimineață, ministrul britanic al Apărării a transmis că ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, este acum marginalizat de președintele rus Vladimir Putin, care este informat direct de comandanții care sunt implicați în războiul din Ucraina, scrie Digi24.

Londra spune că rapoartele recente din mass-media rusă independentă au susținut că, din cauza problemelor cu care se confruntă Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, este acum marginalizat de Kremlin, iar comandanții ruși care sunt implicați în războiul din Ucraina îl informează direct pe Putin.

Britanicii afirmă că rușii bat pasul pe loc, în timp ce ofițerii și soldații ruși cu experiență militară probabil că îl ridiculizează în mod obișnuit pe Șoigu pentru ineficiența cu care a condus armata.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022



