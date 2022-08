Autorităţile din India au evacuat, duminică, mii de oameni din locuinţele lor pentru a demola două clădiri-turn construite ilegal. Zgârie-norii de 40 de etaje, situaţi la periferia capitalei New Delhi, au fost puşi la pământ în doar nouă secunde, lăsând în urma lor un nor de praf şi zeci de mii de tone de moloz, relatează CNN.



Două clădiri, turnuri-gemene, înalte de 103 metri şi având fiecare 40 de etaje, au fost demolate de autorităţile indiene, într-o operaţiune care a durat mai puţin de zece secunde. Blocurile de apartamente situate la periferia capitalei New Delhi au fost puse la pământ în cadrul celei mai ample operaţiuni de acest fel din ţara asiatică. Potrivit CNN, sunt cele mai mari structuri demolate vreodată în India.

Destroyed in seconds: Noida's Supertech #TwinTowers become the tallest structure to be demolished in India



It took ₹20 crore to demolish the ₹800 crore worth building.pic.twitter.com/9HdCDix0fl