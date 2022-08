O rachetă rusească a lovit sâmbătă districtul istoric al orașului Harkov (nord-estul Ucrainei), o persoană fiind rănită în urma atacului, potrivit poliției, relatează The Guardian.

Atacul cu rachetă a avariat mai multe clădiri și a lăsat un mare crater în mijlocul străzii. Un polițist local a declarat pentru agenția Reuters:

Tetiana Zviahintseva, un comerciant local ce mătura sticla spartă împrăștiată pe asfalt, în timp ce privea la pagubele produse magazinului său, spune

„Groază și coșmar. (Rușii) ne torturează orașul. Bombardamentele nesfârșite ne-au epuizat pe toți”.

Situat la aproximativ 40 de kilometri de frontiera cu Rusia, orașul Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, este vizat cu regularitate de către forțele ruse, care nu au reuşit niciodată să-l cucerească. Sute de civili au fost ucişi în regiunea omonimă, potrivit autorităţilor locale.

The very heart of Kharkiv. Russia constantly builds up its missile terror. Historic buildings that have only recently been renovated are damaged again. Preliminary again S 300 missile strike. pic.twitter.com/KXr00jgAOi