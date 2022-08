Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din Rusia, a oferit o nouă reprezentație în emisiunea sa de la postul Rossiya-1 care l-a șocat inclusiv pe unul dintre cei mai cunoscuți analiști occidentali ai presei ruse, scrie hotnews.

„Ocazional până și eu sunt șocat de ceea ce văd la televiziunile de stat rusești. Noaptea trecută Vladimir Soloviov l-a acuzat pe Olaf Scholz de imitarea 'idolului său' Adolf Hitler și a cerut atacuri cu rachete împotriva unității militare germane unde soldații ucraineni sunt antrenați să folosească tancurile (n.r. blindatele antiaeriene) Gepard”, a scris pe pagina sa de Twitter jurnalistul Francis Scarr de la BBC.

Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți analiști occidentali ai mass-media din Rusia, publicând de la izbucnirea războiului pe 24 februarie numeroase înregistrări video cu momente greu de închipuit de la televiziunile rusești.

Occasionally even I am shocked by what I see on Russian state TV



Last night Vladimir Solovyov accused Olaf Scholz of imitating "his idol" Adolf Hitler and called for missile strikes on the German military facility where Ukrainian soldiers are being trained to use Gepard tanks pic.twitter.com/0SHjQnnAZR