O femeie agentă a serviciilor secrete ruse a reuşit să se infiltreze în baza NATO de la Napoli, unde a spionat ani la rând, scriu în ediţiile de vineri mai multe publicaţii preluate de agenţia EFE, printre care La Repubblica şi Der Spiegel, în urma unei investigaţii jurnalistice care a durat aproape un an, scrie Digi24.

Investigaţia, la care au contribuit de asemenea Bellingcat şi The Insider, o descrie pe spioana rusoaică drept o femeie în vârstă de „circa 30 de ani, cosmopolită şi sigură pe sine, care vorbeşte şase limbi” străine şi a reuşit să pătrundă în cercul personalităţilor din oraşul italian Napoli, în cel al personalului bazei NATO şi al Flotei a 6-a a SUA.

Numele identităţii sale fabricate era María Adela Kuhfeldt Rivera, născută în Peru din tată german, dar identitatea sa reală era Olga Kolobova, fiică a unui colonel rus, transmite Agerpres.

I can't add much to this crazy story than what @EliotHiggins and @AricToler already posted. However, I'll answer a few questions on how we actually stumbled on this spy in the first place, and what different tricks we used over 10 months to find her real identity. https://t.co/kFjveTuuUg