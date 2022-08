În evaluarea războiului de vineri dimineață, Ministerul britanic al Apărării transmite că declarația ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, conform căreia trupele ruse încetinesc acțiunile ofensive din Ucraina pentru a proteja civilii este o dezinformare deliberată, în condițiile în care cel puțin șase generali ruși au fost demiși deoarece nu au avansat destul de repede, scrie Digi24.

Londra spune că pe 24 august 2022, ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a declarat în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai că Rusia a încetinit în mod deliberat ritmul campaniei sale militare din Ucraina, motivată de necesitatea de a reduce numărul victimelor civile.

Aceasta este aproape sigur o dezinformare deliberată, cred britanicii.

Ofensiva Rusiei a stagnat din cauza performanțelor militare rusești slabe și a rezistenței acerbe a ucrainenilor. Sub ordinele lui Șoigu, forțele care operează în Ucraina au ratat în mod repetat termenele operaționale planificate, este de părere guvernul de la Londra.

Ministerul britanic al Apărării mai spune că este foarte probabil ca Shoigu și Vladimir Putin să fi demis din funcții de comandă cel puțin șase generali pentru că nu au avansat suficient de repede.

În ziua în care vorbea Șoigu, o rachetă balistică rusă cu rază scurtă de acțiune SS-26 Iskander a lovit un tren în orașul Ceaplîne, ucigând, se pare, cel puțin doi copii.

Acest lucru evidențiază disponibilitatea Rusiei de a provoca daune colaterale atunci când percepe că există un avantaj militar în lansarea de rachete sau lovituri de artilerie, se mai arată în evaluarea britanicilor.

