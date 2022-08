Un video publicat de canalul media ucrainean TRUHA surprinde momentul în care o grenadă lansată dintr-o dronă cade și explodează lângă doi soldați ruși, rănindu-l pe cel puțin unul dintre ei, scrie Digi24.

Imaginile sunt filmate din dronă, care zboară deasupra unei zone unde patrulează doi soldați ruși. În acel moment, drona lansează o grenadă VOG, potrivit descrierii TRUHA, care cade și explodează exact lângă cei doi soldați. Unul dintre ei cade la pământ și se observă clar că are pete de sânge și că este rănit, neputându-se ridica de la pământ.

Celălalt soldat, care nu se mai vede în cadru, nu este clar dacă a suferit răni sau nu.

Our soldiers strike at russian positiobs with VOG drone. pic.twitter.com/5orgB1xpXO