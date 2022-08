Rachete rusești au lovit miercuri un tren de pasageri într-o gară din regiunea Dnipropetrovsk, din estul Ucrainei, ucigând cel puțin 15 persoane și rănind alte 50, a anunțat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, CNN și The Kyiv Independent, preluată de libertatea.ro.

Într-un mesaj adresat Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, prin videoconferință, Zelenski a precizat că rachetele au lovit trenul în mica localitate Ceapline, situată la aproximativ 145 de kilometri vest de Donețk. Patru vagoane au luat foc în urma atacului, a adăugat liderul ucrainean. Potrivit acestuia, o operațiune de salvare este în curs de desfășurare.

⚡️Zelensky: Russia attacks train station in Dnipropetrovsk Oblast, kills at least 15 people. According to Zelensky, Russia attacked a railway station in the village of Chaplyne on Aug. 24, killing at least 15 people and injuring 50. 📷Demokratychna Sokyra/Telegram pic.twitter.com/Wc4Vp7wLHU

„Patru vagoane de pasageri sunt acum în flăcări. Până acum, cel puţin 120 persoane au fost ucise şi aproximativ 50 de persoane au fost rănite”, a spus Zelenski.

„Salvatorii lucrează, dar, din păcate, bilanțul victimelor ar putea crește”, a mai spus președintele ucrainean.

Terrorist Russia keeps killing Ukrainian civilians. At least 15 killed in a Russian missile strike on a train station in Chaplyne, Dnipropetrovsk region. As @ZelenskyyUa stressed at UNSC: terrorist Russia must be stopped now before it kills more people in Ukraine and beyond. pic.twitter.com/GSbMbrYEc2