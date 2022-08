Trupa ucraineană Kalush Orchestra, câştigătoarea concursului Eurovision 2022, a lansat miercuri o strângere de fonduri - care se va desfăşura timp de 24 de ore - în beneficiul soldaţilor care au apărat o oţelărie asediată, în ziua în care Ucraina marchează 31 de ani de la declararea independenţei sale şi şase luni de război cu Rusia, informează Reuters, citată de Agerpres.



Într-un mesaj video publicat pe Instagram, membrii trupei Kalush Orchestra le-au cerut ucrainenilor să doneze fiecare 24 de hrivne (65 de cenţi) în următoarele 24 de ore pentru a-i ajuta pe soldaţii care au luptat în prima linie a frontului în uzina Azovstal din oraşul Mariupol.



"Am deschis donaţiile pentru soldaţii răniţi la Azovstal", au precizat membrii trupei ucrainene.



"Aceşti bani îi vor ajuta pe eroii noştri să redevină sănătoşi şi puternici", au adăugat ei într-un mesaj tradus în limba engleză, în care i-au felicitat pe compatrioţii lor pentru Ziua Independenţei Ucrainei.



Oraşul Mariupol s-a aflat sub asediul trupelor ruse timp de mai multe luni. Soldaţii din Regimentul Azov, o unitate din Garda Naţională, au luptat timp de mai multe săptămâni din buncărele şi tunelurile amenajate sub oţelărie, înainte ca mulţi dintre ei să se predea în cele din urmă forţelor ruse în luna mai.



Kalush Orchestra a câştigat ediţia din acest an a concursului Eurovision cu cântecul "Stefania", în aceeaşi lună. Ulterior, trupa a strâns 900.000 de dolari pentru soldaţii ucraineni din vânzarea trofeului câştigat în acest concurs muzical.



Regimentul Azov, care are rădăcini de extremă dreapta şi ultranaţionaliste, a fost una dintre cele mai proeminente formaţiuni militare ucrainene care au luptat împotriva Rusiei în estul Ucrainei, notează Reuters.



Rusia a făcut referire cu regularitate la Regimentul Azov în sprijinul afirmaţiei sale că Ucraina este controlată de "fascişti". Propaganda de stat rusă i-a comparat pe combatanţii din Regimentul Azov cu naziştii din al Doilea Război Mondial, a căror înfrângere de către Uniunea Sovietică rămâne o parte centrală a identităţii naţionale ruse.