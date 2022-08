Premierul britanic Boris Johnson s-a întâlnit miercuri la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a marca Ziua independenței țării, promițând un nou pachet de sprijin militar, relatează Reuters, citată de Hotnews.

Pachetul de 54 de milioane de lire sterline (64 milioane de euro), care va include 2000 de drone, pentru a permite armatei ucrainene să urmărească și să țintească mai bine forțele ruse invadatoare, a declarat biroul lui Johnson într-un comunicat.

"Marea Britanie va continua să fie alături de prietenii noștri ucraineni. Cred că Ucraina poate și va câștiga acest război", a declarat Johnson pe Twitter.

