Cea mai gravă secetă din ultimii ani prin care trece acum Europa a dus la scăderea nivelului apei din Dunăre la una dintre cele mai reduse valori din ultimul secol și a expus epavele a zeci de nave pline cu muniție neexplodată ale armatei Germaniei naziste care au fost scufundate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial în apropiere de portul sârbesc Prahovo, scrie CNN, preluată de Digi24.

Ele fac parte din sutele de nave scunfundate în mod deliberat de forțele naziste în apele Dunării în 1944 în timp ce se retrăgeau din calea armatei sovietice. Epavele reprezintă o problemă pentru traficul fluvial, în special atunci când nivelul apei este scăzut.

Seceta de anul acesta, alimentată de încălzirea globală, a scos la suprafață peste 20 de epave în estul Serbiei, iar multe dintre ele sunt încărcate cu tone de muniție și explozive care ar putea pune în pericol transportul pe Dunăre.

„Flotila germană a lăsat în urmă un dezastru ecologic care ne pune în pericol pe noi, oamenii din Prahovo”, a spus Velimir Trajilovic, un pensionar de 74 de ani din localitate care a scris o carte despre vasele germane.

Muncitorii din industria pescuitului sunt și ei expuși riscului, inclusiv românii de pe partea cealaltă a Dunării.

Seceta scoate la suprafață epave, bombe și schelete ascunse în butoaie

Luni de zile de secetă și de temperaturi care au bătut toate recordurile au încurcat traficul fluvial pe numeroase artere vitale din mai multe regiuni din Europa, inclusiv în Germania, Italia și Franța.

În Italia, s-a descoperit o bombă neexplodată de 450 de kilograme din Al Doilea Război Mondial după ce apele fluviului Pad s-au retras din cauza căldurii extreme, iar, în SUA, nivelul scăzut al apei din cel mai mare lac de acumulare din țară a dus la niște descoperiri macabre, precum schelete de om îndesate în butoaie și cadavre ale unor oameni care au fost împușcați.

