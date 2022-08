Prim-ministrul finlandez Sanna Marin și-a cerut marți scuze pentru o imagine care a apărut pe rețelele sociale de la o petrecere privată pe care a organizat-o la reședința sa oficială în luna iulie. În imaginea distribuită în spațiul online, apar două femei care se sărută și își acoperă sânii cu o pancartă pe care scrie „Finlanda”, scrie Digi24.

„După părerea mea, poza nu este potrivită. Îmi cer scuze pentru asta. Nu ar fi trebuit să fie făcută o astfel de poză, dar altfel, nu s-a întâmplat nimic extraordinar laacea întâlnire”, a spus Marin reporterilor, confirmând că fotografia a fost făcută la reședința sa.

Finland's PM Sanna Marin had a party! Now the boop photo, which was taken at the Prime Minister's official residence, is spreading on social media. @TheSun @BILD pic.twitter.com/LwzoGQFPfm