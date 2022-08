Rușii încearcă să construiască un pod de pontoane peste râul Nipru, chiar dedesubtul podului rutier strategic Antonovski de la Herson, bombardat constant de artileria ucraineană în ultima lună, se arată în analiza de marți a războiului din Ucraina, realizată de ministerul britanic al Apărării, scrie Digi24.

„De câteva săptămâni, militarii și civilii ruși au recurs la transportul cu bacul pentru a putea traversa râul. Dacă Rusia va reuși să finalizeze acest pod improvizat de pontoane, acest lucru va duce la creșterea capacității de transport, comparativ cu bacul”, se arată în comunicatul ministerului britanic al Apărării.

