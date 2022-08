Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni seara ca Ucraina a demarat „un nou format diplomatic și de securitate”, denumit „Inițiativa Kiev”, menit să consolideze relațiile cu vecinii, inclusiv cu România, „în direcția euro-atlantică”, scrie Digi24.

„Un nou format diplomatic și de securitate, Inițiativa Kiev, a fost fondat astăzi. Vecinii europeni ai Ucrainei participă deja la lucrările sale. Aceștia sunt Polonia, Ungaria, România, Slovacia și statele baltice. Vom implica treptat și alte țări. În formatul Inițiativa Kiev activitatea se desfășoară la nivelul consilierilor de politică externă ai șefilor de stat”, a anunțat Volodimir Zelenski în discursul său zilnic de la sfârșitul zilei, cu care și-a obișnuit compatrioții de la începutul războiului.

Potrivit CNN, președintele ucrainean consideră că Inițiativa Kiev ajută Ucraina în parcursul său euro-atlantic. Inițiativa este „o linie foarte promițătoare a activității noastre în direcția euro-atlantică”, le-a spus ucrainenilor Volodimir Zelenski.

„Acest format ne permite să ne întărim cooperarea în regiune și să ne protejăm interesele, în primul rând în domeniul securității”, a precizat el.

România a fost reprezentată de consilierul prezidențial Luminița Odobescu

Din partea României, la reuniunea la nivel înalt anunțată de Zelenski a participat consilierul prezidenţial pentru afaceri europene Luminiţa Odobescu. Aceasta a precizat că împreună cu partenerii de discuții a făcut inclusiv o evaluare strategică după cele șase luni de la declanșarea războiului și a vorbit despre integrarea europeană şi euro-atlantică a Ucrainei, precum şi despre sprijinul acordat statului vecin de comunitatea internaţională în multiple domenii.

„Am participat astăzi, la Kiev, la invitaţia părţii ucrainene, la reuniunea la nivel înalt intitulată 'Iniţiativa Kiev', alături de Şeful Oficiului Preşedintelui Ucrainei şi de omologii din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Ungaria. Am abordat subiecte legate de invazia Federaţiei Ruse, inclusiv o evaluare strategică la şase luni de la declanşarea războiului, aspecte vizând integrarea europeană şi euro-atlantică a Ucrainei, precum şi sprijinul acordat statului vecin de comunitatea internaţională în multiple domenii”, a scris Luminiţa Odobescu pe Facebook.

Luminița Odobescu a precizat că la reuniune a reafirmat sprijinul României pentru independenţa şi integritatea teritorială ale Ucrainei și a subliniat că pentru promovarea aspiraţiilor euro-atlantice ale acestui stat, stimularea politică trebuie reflectată şi prin sprijin tehnic. În plus, România vrea să participe la reconstrucția Ucrainei.

„În cadrul reuniunii, am reiterat sprijinul României pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei, în graniţele recunoscute la nivel internaţional, şi am subliniat contribuţia semnificativă a ţării noastre în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, pe plan politic, umanitar, economic, inclusiv în diminuarea riscurilor legate de securitatea alimentară. Împreună cu omologii mei, am evidenţiat sprijinul pentru Ucraina în cadrul Uniunii Europene şi NATO, în special pentru promovarea aspiraţiilor europene ale acestui stat şi stimularea susţinerii politice, care trebuie reflectată, totodată, şi prin sprijin tehnic. De asemenea, am exprimat interesul României de a participa la reconstrucţia Ucrainei”, a menționat Luminița Odobescu în postarea de pe Facebook.

Ucraina se pregătește de al doilea summit al „Platformei Crimeea”

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a anunțat luni seara că Ucraina este deplin pregătită pentru al doilea summit al Platformei Crimeea. „Anul acesta summitul va fi și mai puternic decât cel de anul trecut, atât ca număr de participanți, cât și ca teme de discuție. Extindem semnificativ formatul Platformei Crimeea”, a mai spus Zelenski, care a promis că va da detalii în zilele următoare.

În august anul trecut, cu o zi înainte de a-și sărbători 30 de ani de independență, Ucraina a lansat „Platforma Crimeea”, un mecanism internaţional de consultare şi comunicare, al cărui scop declarat, pe termen lung, era obţinerea eliberării peninsulei de sub ocupaţia Rusiei şi revenirea sa la Ucraina. România a fost reprezentată de premierul de atunci, Florin Cîțu, care a fost însoțit de ministrul de externe, Bogdan Aurescu. La eveniment au participat mai mulți lideri regionali, inclusiv Maia Sandu, dar și adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoană.