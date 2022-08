”Ghidul spiritual” al lui Vladimir Putin, Aleksandr Dughin, a suferit un șoc după ce fiica sa a fost ucisă, la Moscova.

Potrivit Nexta, ideologul „lumii ruse” a fost internat în spital după ce a fost la locul morții fiicei sale.

Detalii despre starea sa de sănătate nu au fost făcute publice, notează sursa citată.

❗️Ideologist of the "Russian world" Aleksandr Dugin is in the hospital after visiting the scene of his daughter's death.



Nothing is yet known about his condition.



Video: Alexander Dugin at the scene of his daughter's death immediately after the explosion. pic.twitter.com/vpXgVxXjx3