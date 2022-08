Ucraina a organizat sâmbătă, de-a lungul străzii principale din Kiev, folosită adesea pentru procesiuni militare, o "paradă" a tancurilor și blindatelor rusești distruse de trupele ucrainene în timpul războiului, relatează BBC, citată de Libertatea.

Până sâmbătă, vehiculele fuseseră instalate în fața emblematicei Mănăstiri Sfântul Mihail, ca o amintire a agresiunii Rusiei. Multe dintre tancurile expuse acolo au fost distruse în primele săptămâni ale conflictului militar.

In February, russians were planning a parade in downtown Kyiv. 6 months into the large-scale war the shameful display of rusty russian metal is a reminder to all dictators how their plans may be ruined by a free and courageous nation. #FreedomIsOurReligion 🎥 @zaklyashtor pic.twitter.com/H1fbw2UaSS

Acestea au fost mutate cu macarale și camioane în această dimineață pe strada Khreshchatyk, în vederea pregătirii pentru ziua independenței Ucrainei, pe 24 august.

Anul trecut, pe această arteră a avut loc un mare miting patriotic și o paradă militară, care s-au dorit a fi o demonstrație de forță.

Anul acesta, în schimb, se pare că parada va fi dedicată prezentării dovezilor care atestă succesul armatei ucrainene în distrugerea echipamentelor rusești.

This kid posing on a tank in downtown Kyiv — where families have flocked to see a ‘parade’ of destroyed Russian military equipment — somehow summed up for me both the hope and utter heartbreak of Ukraine’s battle for survival, nearly six months into the war pic.twitter.com/B1JiFs0HL2