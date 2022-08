Presa rusă relatează că un incendiu de proporţii a izbucnit în apropierea aeroportului din Soci, oraş staţiune la Marea Neagră, un loc preferat de președintele rus Vladimir Putin pentru a se întâlni cu diverși lideri din străinătate.

Mai multe imagini cu acest incident au apărut pe rețelele de socializare.

Fire next to an airport in Sochi, Russia.pic.twitter.com/RzW6HDykxN