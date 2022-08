Au fost din nou explozii, vineri seară, în Peninsula Crimeea. Apărarea antiaeriană din Sevastopol și Kerci s-a activat. Rușii au tras într-un aparat care zbura la mare altitudine peste peninsula ocupată. Analiștii cred că, cel mai probabil, a fost vorba de drone ucrainene. Însă acestea nu ar fi atacuri, ci doar zboruri de explorare. Armata Kievului ar testa cât de pregătiți sunt rușii. În același timp, este și o parte a războiului psihologic pe care îl duc cele două tabere, notează Digi24.ro.



La Sevastopol, principalul oraș din Crimeea, s-au auzit bubuituri. Zgomotul a provenit de la un sistem rusesc de apărare antiaeriană Panțîr care a tras în ceva ce survola orașul unde se află baza flotei ruse de la Marea Neagră. De altfel, în Sevastopol este alertă galbenă de atac, decretată de autoritățile de ocupație ruse, mai ales după ce un atac cu dronă a vizat la sfârșitul lunii trecute Statul Major al Flotei Ruse de la Marea Neagră. Cinci persoane au fost rănite atunci, iar autoritățile ruse au fost nevoite să anuleze festivitățile de Ziua Marinei.

La nord de Sevastopol, au fost, vineri seara, scene similare cu cele de la Sevastopol. S-a activat apărarea antiaeriană în Eupatoria, localitate aflată lângă baza Saki, aruncată în aer acum aproape două săptămâni. Rușii au tras cu rachete după ceva care zbura la altitudine mare.

S-au auzit explozii de antiaeriană și la Kerci, unde începe podul lui Putin, care leagă Rusia de Crimeea. Cu doar câteva ore mai devreme, Ministerul ucrainean al Apărării anunța pe Twitter că e cu ochii pe pod și așteaptă ca soldații ruși „să fumeze” acolo. Cu alte cuvinte, așteaptă să explodeze ceva.

„După cum știți, fumatul în locuri publice este interzis în Ucraina”, comentează ironic Apărarea ucraineană. Ministerul mai precizează că podul este urmărit din aer de un satelit foarte performant, după ce ucrainenii au plătit 20 de milioane de dolari pentru a avea acees la imagini din satelit.

We. See. You. Ukrainian people fundraised $20 mln to watch russian occupiers smoking negligently over the illegal Kerch Bridge. As you know, smoking in public places in Ukraine is prohibited. pic.twitter.com/2saP6zpSzs

Mihailo Polodiak, unul dintre consilierii lui Volodimir Zelenski, a scris, tot pe Twitter și cu același ton ironic, că este o lună august „incendiară” pentru Crimeea, cu „stele” căzătoare, blocaje pe podul Kerci, apartamente furate refuzate și sisteme antiaeriene foarte active. „Și mai ales vom pricepe că Crimeea este exclusiv ucraineană. Chiar dacă hoții din 2014 au promis protecție în fața bolovanilor care cad din cer...”, adaugă Podoliak.

Crimea. Hot August-2022. Season accompanied with falling "stars", traffic jams at the Kerch bridge, stolen apartments refusal, air defense work. And especially with understanding that Crimea is 🇺🇦 only. Even if thieves-2014 promised protection from stones falling from the sky...