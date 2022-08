Şefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a anunţat vineri că a făcut un test antidrog după publicarea în această săptămână a unei înregistrări video în care poate fi văzută petrecând împreună cu prieteni, şi a jurat că niciodată nu a folosit droguri ilegale, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Sanna Marin, de 36 de ani, a spus că nu i-a fost afectată capacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile oficiale în noaptea de sâmbătă în cauză şi că ar fi plecat de la petrecere dacă ar fi fost necesar să muncească în interesul ţării.

Clipuri video cu Sanna Marin petrecând împreună cu binecunoscuţi influenceri şi artişti finlandezi au început să circule în social media în această săptămână şi în scurt timp au fost publicate de mai multe media în Finlanda şi peste hotare.

"În ultimele zile, au existat acuzaţii publice destul de grave că m-am aflat într-un spaţiu în care se consumau droguri sau că eu am consumat droguri", a spus ea în cadrul unei conferinţe de presă.

"Consider aceste acuzaţii foarte grave şi, deşi consider solicitarea de a efectua un test antidrog incorectă, pentru propria mea protecţie legală şi pentru a elimina orice îndoieli, am făcut azi un test antidrog, ale cărui rezultate vor veni în circa o săptămână", a adăugat ea.

Sanna Marin, care a devenit cel mai tânăr şef de guvern în funcţie în decembrie 2019, s-a confruntat cu solicitări ale unor membri din partea coaliţiei de guvernare, dar şi ai opoziţiei, de a efectua un test antidrog după ce videoclipurile de la petrecere au devenit virale.

Lidera social-democraţilor Sanna Marin a spus că nu a consumat niciodată droguri şi că nu a văzut pe nimeni făcând acest lucru la petrecerea la care a participat.

Deşi mulţi au apreciat faptul că Sanna Marin reuşeşte să combine slujba ei foarte solicitantă cu o viaţă privată activă, alţii au pus sub semnul întrebării decizia ei de a permite să fie filmată, chiar dacă i s-a promis că înregistrările nu vor fi făcute publice.

Într-un moment în care Europa este neliniştită din cauza războiului Rusiei din Ucraina, Marin a fost criticată şi pentru faptul că participarea la petreceri i-ar putea afecta capacitatea de a-şi îndeplini rapid atribuţiile dacă o criză ar lovi Finlanda, notează Reuters.

"Dacă ar fi să existe o situaţie de criză, aş şti despre ea înainte de miezul nopţii într-o zi de sâmbătă", le-a spus ea jurnaliştilor, adăugând că forţele armate finlandeze sunt bine echipate pentru a anticipa orice criză militară care ar putea afecta ţara.

Finlanda, care are o frontieră de 1.300 km cu Rusia, a declanşat, împreună cu Suedia vecină, procesul de aderare la NATO după lansarea de către Rusia a invaziei în Ucraina.

