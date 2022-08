Vladimir Soloviov, propagandistul favorit al Kremlinului, a ieșit din nou la rampă cu amenințarea nucleară, transmite TVR.ro.

Statele baltice au impus restricții de călătorie cetățenilor ruși. Decizia a aprins spiritele la Moscova, iar regimul Putin a început să profereze amenințări prin portavocea sa de la Rusia-1, Vladimir Soloviov.

Russia's top propagandist Vladimir Solovyov, twice honored by Putin for his "service to the Fatherland," threatens the US & Europe with nuclear war if they defend the Baltics from Russia. Solovyov's bombast falls flat when he asks for 100k North Koreans to help Russia in Ukraine. pic.twitter.com/6fwqxKMTHo