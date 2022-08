Creșterea prețurilor la materii prime și a costului de producție, din cauza majorării tarifelor la gaz, va duce la creșterea prețurilor produselor. O spun reprezentanții Asociației Patronatelor din Industria Ușoară, care se plâng că sectorul nu este subvenționat de stat. Reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii spun că, în contextul crizei regionale de securitate, statul ar trebui să susțină mai mult producătorul local, transmite IPN.



În timpul dezbaterii la tema: „Situația IMM-urilor după 2 ani de pandemie de COVID-19, în contextul războiului din Ucraina”, organizate de Agenda Națională de Business, reprezentanții industriei ușoare au menționat că 80% dintre producătorii din domeniu caută alternative la gazele naturale și se orientează spre energia regenerabilă, în caz contrar nu vor rezista pe piață.



„Cea mai mare problemă a industriei ușoare este că nu suntem subvenționați sub nicio formă, nu suntem deloc susținuți de Guvern. Criza energetică ne-a dat tot procesul peste cap. Odată cu majorarea exagerată a tarifelor la gaze și energie electrică vor crește prețurile produselor pe care le oferim și vor avea de suferit și consumatorii noștri interni și cei externi. Noi nu vom reuși să asigurăm comenzile la timp. În prezent 80% din producătorii sectorului nostru caută resurse alternative de energie pentru a substitui consumul de gaze naturale”, a spus președintele Asociației Patronale din Industria Ușoară, Silvia Lazu.



Agenții economici mai un că statul ar trebui să se implice mai mult în promovarea producției autohtone atât pentru consumul intern, cât și pentru export. „Noi nu trebuie să interzicem importurile, dar trebuie să promovăm dezvoltarea noastră și să aducem consumatorului local produsele noastre locale: haine, încălțăminte, produse alimentare”, a spus directorul general Artima, Alexandra Can.



„Republica Moldova este marcată de trei fenomene neplăcute, care sunt fără precedent în istoria țării. Suntem al treilea an în criză continuă. E vorba de pandemie, criză energetică, războiul din Ucraina. Nu există țară în regiune care să aibă dependență atât de mare de Ucraina ca Republica Moldova. Suntem dependenți de importurile din Ucraina. Produse alimentare în mod special. Nu există țară unde 35% din importuri sunt din Ucraina. Și exporturile mergeau spre Ucraina. Evident, toate aceste aspect lovesc în business. În plus, Banca Națională a înăsprit foarte mult politica monetară, generând efecte pe care nu ni le-am dorit. Sunt afectate persoanele fizice și cei cu micile afaceri. Micile afaceri sunt nevoite să migreze de la bani mai ieftini oferiți de bănci, la bani mai scumpi, oferiți de sectorul nebancar”, a spus expertul economistul Veaceslav Ioniță, expert IDIS Viitorul.



De cealaltă parte, reprezentanții statului spun că Guvernul oferă sprijin prin intermediul mai multor programe în care contribuția statului ajunge la 50% și chiar mai mult, în funcție de proiectul selectat. „S-a mărit spectrul de programe pe care le avem. Acum avem 7 programe active, pe lângă cele de suport de ghidare în afaceri. Până acum problema ODIMM-ului era că, dacă nu erai femeie, migrant sau tânăr, nu aveai acces la finanțare. Acum, dacă ideea este bună, noi ajutăm la implementarea ei ”, a spus vicedirectorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Marin Gherciu.