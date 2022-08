Estonia a anunţat joi că a respins ''cel mai vast atac cibernetic din 2007'', lansat la scurt timp după demolarea unor monumente sovietice dintr-o regiune majoritar rusofonă aflată aproape de graniţa cu Rusia, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Grupul de hackeri pro-rus Killnet a revendicat responsabilitatea atacului, anunţând miercuri pe contul său de Telegram că a blocat accesul la peste 200 de instituţii de stat şi private din Estonia, precum un sistem online de identificare a cetăţenilor.

Cu toate acestea, un oficial guvernamental eston a declarat joi că impactul atacului a fost limitat.

"Ieri (miercuri), Estonia a fost supusă celui mai vast atac cibernetic cu care s-a confruntat din 2007", a scris pe Twitter Luukas Ilves, subsecretar pentru transformare digitală din cadrul Ministerului eston al Afacerilor Economice şi Comunicaţii.

Yesterday, Estonia was subject to the most extensive cyber attacks it has faced since 2007. Attempted DDoS attacks targeted both public institutions and the private sector. (1/4) @e_estonia

"Cu câteva excepţii scurte şi minore, site-urile web au rămas complet disponibile pe tot parcursul zilei. Atacul s-a produs în mare parte neobservat în Estonia", a adăugat el.

Killnet, care a revendicat un atac similar împotriva Lituaniei în iunie, a afirmat că a acţionat după ce un tanc sovietic T-34 a fost retras de pe piedestalul său în oraşul eston Narva, localitate majoritar rusofonă, şi dus la un muzeu.

My government has decided to remove Soviet monuments from public spaces across #Estonia. As symbols of repressions and Soviet occupation they have become a source of increasing social tensions – at these times, we must keep the risk to public order at a minimum.