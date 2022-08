O dronă ucraineană a reușit să lanseze o grenadă chiar printr-una din trapele deschise de pe turela unui tanc al armatei ruse. Explozia a provocat detonarea întregii muniții de la bord, scrie Digi24.

Imaginile, publicate pe rețelele sociale, arată cum drona se poziționează deasupra tancului - care pare a fi deja abandonat - și lansează precis o grenadă care, conform site-ului Ukraine Weapons Tracker este una de fabricație americană M4301 A1 HEDP.

Un alt tanc rusesc, model T-72B3 este atacat similar, însă grenada ratează trapa și lovește partea laterală a turelei, ceea ce provoacă explozia blindajului reactiv, fără a produce daune mașinii de luptă.

#Ukraine: A 3-pointer from a Ukrainian drone dropping an adapted M430A1 HEDP 40x53mm grenade right into the hatch of a T-72B3 obr. 2016 tank causing a deadly ammo cookoff.



Another T-73B3, which had collided with a truck, was hit too but wasn't damaged due to reactive armor. pic.twitter.com/qwx9NGz8yW