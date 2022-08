Cel puțin șase persoane au fost ucise și 16 rănite, miercuri, în urma unui bombardament rusesc asupra Harkovului, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, au anunțat autoritățile locale, președintele Volodimir Zelenski denunțând un „atac josnic și cinic”, relatează AFP, citat de Hot News.

Primarul orașului Harkov, Igor Terehov, a anunțat inițial pe Telegram un bilanț de trei morți și zece răniți, bilanț pe care apoi guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, l-a revizuit în creștere.

„Din păcate, numărul celor morți și răniți în urma bombardamentului (...) e mai mare: șase persoane au murit, 16 au fost rănite”, a informat Sinegubov pe Telegram.

„Un incendiu puternic a izbucnit la locul atacului, într-o clădire de locuințe”, a adăugat Igor Terehov.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit la rândul său miercuri seară despre un imobil de locuinţe „complet distrus” în urma loviturilor rusești.

„Un atac josnic și cinic asupra civililor, care n-are nicio justificare și demonstrează neputința agresorului”, a scris el pe Telegram. „Nu vom ierta, ne vom răzbuna”, a transmis Zelenski.

#Kharkiv tonight. At least 6 dead and 16 injured as of 23:00 (UTC+3). More barbaric shelling by russian terrorists.

Nowhere in Europe is safe. No amount of blood will satiate the russian beasts. pic.twitter.com/6mt8fGJ6KM