Rusia a închis temporar podul peste strâmtoarea Kerci, crucial pentru cei care pleacă din Crimeea, puternic lovită de rachetele ucrainene. Oficial, partea rusă susține că există riscul atacurilor cu rachete HIMARS. Neoficial, presa ucraineană speculează că este evacuată nomenklatura civilă și militară din peninsulă, instalată acolo după ocupația din 2014, scrie defapt.ro.

În perioada URSS, Moscova coloniza peninsula cu ofițeri KGB pensionați, care erau încurajați să se mute acolo.

Putin's fascist regime has closed the bridge connecting occupied #Crimea & mainland #Russia. 30,000+ escaped just yesterday before closure, which appears to have been done to prevent civilians from leaving & to allow regime administration & families to escape without traffic. pic.twitter.com/ipLpT0q9pz