Un bărbat înarmat cu o arbaletă, arestat în apropierea reședinței reginei Elisabeta în ziua de Crăciun, anul trecut, intenționa să o omoare pe aceasta. „Sunt aici să o ucid pe regină”, ar fi declarat acesta, potrivit mărturiilor din instanță, scrie Reuters, preluată de Digi24.

Jaswant Singh Chail, în vârstă de 20 de ani, care a fost acuzat în temeiul Legii britanice privind trădarea, a pătruns pe domeniul Castelului Windsor purtând glugă și mască. Un ofițer de poliție a declarat că arată ca cineva dintr-un film de acțiune.

Regina se afla la castel la momentul incidentului din 25 decembrie, împreună cu fiul ei, Prințul Charles, soția sa Camilla și alte familii apropiate.

În urma unei investigații efectuate de poliție, Chail a fost acuzat de amenințare cu moartea, deținerea unei arme ofensive și o infracțiune în temeiul Legii privind trădarea din 1842.

Această secțiune detaliază pedeapsa pentru „descărcarea sau țintirea armelor de foc, sau aruncarea sau folosirea oricăror obiecte sau armă ofensivă, cu intenția de a răni suvernul”.

Imediat după incident, The Sun a publicat imagini cu o înregistrare video prezentată ca fiind postată pe contul de Snapchat al suspectului cu câteva minute înainte ca acesta să încerce să intre prin efracţie în castel. Îmbrăcat cu un hanorac negru şi o mască albă, el mânuieşte arbaleta şi spune: „Îmi pare rău pentru ceea ce am făcut şi pentru ceea ce am de gând să fac. Voi încerca să o asasinez pe regina Elisabeta”. Cu referiri aparente la saga Războiul Stelelor, el se prezintă ca indian de religie sikh şi spune că vrea să se „răzbune” pentru un masacru comis în 1919 de trupele britanice împotriva protestatarilor din India.